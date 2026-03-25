Nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo, nel territorio del Brindisino, si sono verificati tre incendi di auto. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno coinvolto tre vetture in diverse zone. Le autorità stanno indagando sulle cause di questi episodi. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone.

Prima un intervento a Cellino San Marco e poi a Brindisi, dove sono stati coinvolti due veicoli: cause in fase di accertamento CELLINO SAN MARCOBRINDISI - Tre auto in fiamme in una sola notte nel Brindisino. Quella tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo. Il primo a Cellino San Marco in via De Viti. Qui dove le fiamme sono scattate per motivi in fase di accertamento, carbonizzando un mezzo avvolto in pochi minuti dal fuoco. Il secondo in ordine di tempo ha avuto luogo nel capoluogo di provincia intorno alle ore 4 del mattino e ha coinvolto ben due veicoli: un'auto Peugeot e una Fiat, in via Benedetto Croce. Anche in questo caso dinamica e cause sono in fase di analisi da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Tre incendi auto in poche ore: nottata impegnativa per i vigili del fuoco

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Contenuti utili per approfondire Tre incendi

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