Firma Day in 123 città | mobilitazione per stop ai fondi ai giornali
In 123 città si è svolta una giornata di mobilitazione contro la proposta di riduzione dei fondi pubblici ai giornali. La proposta prevede un taglio di milioni di euro destinati a diverse testate, in particolare a quelle non profit. Se la misura verrà approvata, molte testate riceveranno meno risorse, con un possibile impatto sulla copertura informativa. La manifestazione ha coinvolto giornalisti e operatori del settore, che si sono opposti alla manovra.
? Punti chiave Quali testate riceveranno milioni di euro in meno se la proposta passa?. Come cambierà l'informazione se le testate non profit perdono i sussidi?. Dove si trovano i banchetti per firmare la petizione questo weekend?. Perché i fondi alle cooperative di giornalisti sono al centro della protesta?.? In Breve Obiettivo 500mila firme entro tre mesi con 165mila adesioni già registrate.. Contributi diretti coinvolgono testate come Dolomiten, Avvenire e con milioni di euro.. Mobilitazione coinvolge 123 città tra Sicilia, Trentino Alto-Adige e centri del Nord.. La proposta esclude il fondo straordinario di 10 centesimi per copia venduta.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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