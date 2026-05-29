Firma Day in 123 città | mobilitazione per stop ai fondi ai giornali

Notizia in breve

In 123 città si è svolta una giornata di mobilitazione contro la proposta di riduzione dei fondi pubblici ai giornali. La proposta prevede un taglio di milioni di euro destinati a diverse testate, in particolare a quelle non profit. Se la misura verrà approvata, molte testate riceveranno meno risorse, con un possibile impatto sulla copertura informativa. La manifestazione ha coinvolto giornalisti e operatori del settore, che si sono opposti alla manovra.