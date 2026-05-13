Recentemente si è parlato di come vengono gestiti i fondi pubblici destinati ai giornali, con un'attenzione particolare alle posizioni di alcuni esponenti politici. In questo dibattito, si discute anche di come vengono distribuiti i finanziamenti e delle priorità sociali che vengono considerate. La questione coinvolge aspetti legali e di trasparenza, senza che siano stati ancora definiti chiaramente gli obiettivi o le modalità di tali sostegni pubblici.

Riassunto delle puntate precedenti: criticare il finanziamento pubblico ai giornali, una battaglia identitaria del grillismo, è sbagliato. Se delegittimi giornali, partiti, procedure, corpi intermedi, il potere si sposta verso leader carismatici e tecnostrutture opache. Il problema delle mediazioni. Le democrazie moderne non funzionano senza strutture di mediazione sociale. Partiti, sindacati, associazioni, giornali, università, cooperative ed enti locali aiutano i cittadini a formare i propri orientamenti politici e culturali. Il populismo vede invece ogni mediazione come un ostacolo al rapporto diretto tra popolo e leader. Nel grillismo questa tendenza è stata evidente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Si parla di: Blog | Fondi ai giornali, Grillo e l'errata gerarchia dei bisogni sociali; Reddito di giornalanza: giusto il referendum per eliminarlo ma con qualche precauzione.

Mi sembrano come il #M5S, che doveva aprire io Parlamento come 1 scatoletta di tonno. Alla faccia della coerenza, era scritto anche nella testata, che non prendevano contributi statali. Basta soldi pubblici ai giornali e al cinema. #FattoQuitidiano #Travaglio x.com

Fondi ai giornali, Grillo e l’errata gerarchia dei bisogni socialiRiassunto delle puntate precedenti: criticare il finanziamento pubblico ai giornali, una battaglia identitaria del grillismo, è sbagliato. Se delegittimi giornali, partiti, procedure, corpi intermedi, ... ilfattoquotidiano.it