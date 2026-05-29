Abolizione finanziamento pubblico ai giornali sabato 30 e domenica 31 il Firma Day coi banchetti | tutti i dettagli

Sabato 30 e domenica 31 maggio si svolge il Firma Day in 123 città, con banchetti per raccogliere firme. La campagna mira all’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. Le persone possono firmare per sostenere questa richiesta durante i due giorni. L’evento si svolge in diverse località, con l’obiettivo di raccogliere le firme necessarie. Nessuna altra iniziativa o dichiarazione è stata comunicata al momento.

Centoventitré città in cui firmare, sabato 30 e domenica 31 maggio. La ragione? Chiedere l’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. L’associazione Schierarsi lancia il firma day, da Nord a Sud, dalla Sicilia al Trentino Alto-Adige, coi banchetti nelle principali piazze. La raccolta delle sigle è iniziata ufficialmente il 27 di aprile, gli organizzatori hanno tre mesi di tempo per arrivare a quota 500mila e al momento ne sono arrivate più di 165mila. Un terzo del cammino, in pratica. Ciò che si chiede è di eliminare il contributo diretto per i giornali realizzati da cooperative di giornalisti, società senza fini di lucro o espressione di minoranze linguistiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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