Firenze pauroso incidente oggi in zona Ponte all’indiano | scontro fra auto e camion

Da lanazione.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è verificato un grave incidente nel tratto finale della Fipili che entra a Firenze, coinvolgendo un'auto e un camion. L'incidente si è verificato nel pomeriggio nella zona di Ponte all’Indiano, causando disagi al traffico e interventi delle forze dell'ordine e dei soccorsi. I dettagli sulla dinamica e sull’entità dei feriti non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Firenze, 14 aprile 2026 – Paura sul tratto finale della Fipili che si immette dentro Firenze. C’è stato un grave incidente fra un’auto e un camion. Questo secondo mezzo si è tra l’altro ribaltato. Accade in direzione del capoluogo toscano, all’altezza dell’uscita del Ponte all’Indiano, intorno alle 10.30. Da capire la dinamica. Le chiamate di soccorso sono partite subito. A intervenire il 118 con diverse ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacaomicidio-massa-giacomo-bongiorni-wvc4cflo Almeno una persona è rimasta incastrata fra le lamiere dell’auto, un’utilitaria di colore blu andata completamente distrutta.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, pauroso incidente oggi in zona Ponte all’indiano: scontro fra auto e camion

Incidente in A1 oggi, pauroso scontro tra due Tir e un’auto, lunghe code tra Firenze sud e IncisaFirenze, 5 marzo 2026 – Paura all’alba di giovedì 6 marzo per l’incidente che ha coinvolto, nel tratto toscano dell’A1, due Tir e un’auto.

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