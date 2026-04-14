Firenze pauroso incidente oggi in zona Ponte all’indiano | scontro fra auto e camion

Oggi si è verificato un grave incidente nel tratto finale della Fipili che entra a Firenze, coinvolgendo un'auto e un camion. L'incidente si è verificato nel pomeriggio nella zona di Ponte all’Indiano, causando disagi al traffico e interventi delle forze dell'ordine e dei soccorsi. I dettagli sulla dinamica e sull’entità dei feriti non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Firenze, 14 aprile 2026 – Paura sul tratto finale della Fipili che si immette dentro Firenze. C’è stato un grave incidente fra un’auto e un camion. Questo secondo mezzo si è tra l’altro ribaltato. Accade in direzione del capoluogo toscano, all’altezza dell’uscita del Ponte all’Indiano, intorno alle 10.30. Da capire la dinamica. Le chiamate di soccorso sono partite subito. A intervenire il 118 con diverse ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacaomicidio-massa-giacomo-bongiorni-wvc4cflo Almeno una persona è rimasta incastrata fra le lamiere dell’auto, un’utilitaria di colore blu andata completamente distrutta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, pauroso incidente oggi in zona Ponte all’indiano: scontro fra auto e camion Incidente in A1 oggi, pauroso scontro tra due Tir e un’auto, lunghe code tra Firenze sud e IncisaFirenze, 5 marzo 2026 – Paura all’alba di giovedì 6 marzo per l’incidente che ha coinvolto, nel tratto toscano dell’A1, due Tir e un’auto. Leggi anche: Incidente mortale in E45, scontro fra un'auto e un camion Ore 10.30: In #A1 per incidente 6 km di coda verso Nord tra Bivio Complanare Firenze nord-A11 e Bivio A1/Variante di Valico. In #FiPiLi 4 km di coda per incidente tra Lastra a Signa e Firenze Viadotto all'Indiano con traffico bloccato tra Firenze Scandicci e x.com Controradio Firenze. . Mita is a virus del 14 aprile 2026 Giulia Reali e Filippo Maria Disperati - facebook.com facebook