Il nuovo ponte a Bellariva è stato completato con successo, segnando la conclusione dell’assemblaggio dell’ultima trave durante la giornata di ieri. L’opera, parte del progetto di collegamento tra le due sponde, si avvia verso le fasi finali di verifica e messa in funzione. Si prevede che le auto possano transitare sulla struttura entro la fine di maggio, segnando un passo avanti nella realizzazione del collegamento stradale.

Firenze, 9 aprile 2026 – Missione compiuta: l’aggancio è completato. Ieri con il montaggio dell’ultima trave, si è concluso uno snodo fondamentale per il ponte Nencioni che è arrivato ufficialmente a Bellariva e adesso collega le due sponde. Dopo il varo show dello scorso febbraio, una delle opere più importanti per la città compie dunque un decisivo passo avanti. Il Progresso dei Lavori. Nel corso della notte sono state ultimate le lavorazioni, nei prossimi giorni il ponte verrà messo nella sua posizione definitiva. Al momento sulla struttura ci sono infatti degli appoggi provvisori con abbassamenti differenziati che poi saranno regolati gradualmente fino a raggiungere la loro posizione definitiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo ponte arriva a Bellariva. Completato l’aggancio. Sprint per le auto a fine maggio

Tramvia Firenze: nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e l’Anconella. Il varo venerdì 27FIRENZE – È stato programmato per venerdì mattina, 27 febbraio 2026, il cosiddetto “varo strutturale” del nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il...

Nuovo ponte, che sprint: il varo alla fine di febbraio. “Sarà una manovra show”Firenze, 24 gennaio 2026 – Oggi il calcestruzzo verrà ’iniettato’ nella pila che sbuca dalle viscere fradicie dell’Arno, il sostegno principe del...

Temi più discussi: Il nuovo ponte arriva a Bellariva. Completato l’aggancio. Sprint per le auto a fine maggio; Firenze, il nuovo ponte Nencioni ha raggiunto la sponda di Bellariva: a giugno sarà aperto alle automobili; Via le coperture . Ecco il ponte Nencioni. Aprirà a fine maggio.

Firenze, il nuovo ponte Nencioni ha raggiunto la sponda di Bellariva: a giugno sarà aperto alle automobiliUnite le due sponde in anticipo sui tempi previsti. E sul da Verrazzano potranno iniziare gli interventi Con un paio di settimane di anticipo è stato completato lo «scheletro» in acciaio del ponte Nen ... corrierefiorentino.corriere.it

Nuovo ponte, pronto il varo show: Così solleveremo l’impalcato. Corsa per l’apertura a giugnoFirenze, 25 febbraio 2026 – Il varo-show, scatterà presto, forse già entro il week end (aggiornamento: fissato il giorno, leggi qui). Dopo il via in tre ore al massimo la Cmb di Carpi porterà a ... lanazione.it

1969 1970 Teatro di Bellariva che ora non esiste piu', compagnia di Dori Cei, a sinistra della foto RINO BENINI ed io a destra con barba nella commedia Fiorentini a Viareggio - facebook.com facebook