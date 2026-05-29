Fiori indie poesia prosa Al Parenti arriva l' estate

Da ilgiornale.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due artiste di ambiti diversi sono protagoniste di un evento al teatro Parenti. Una è conduttrice televisiva, l’altra étoile del Teatro alla Scala. La manifestazione si svolge con un programma che combina musica, poesia e prosa, e si intitola “Al Parenti arriva l’estate”. La kermesse prevede performance di musica indie e letture di poesie, coinvolgendo entrambe le figure in un percorso artistico condiviso. La presentazione si svolge in un teatro di Milano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cos'hanno in comune Rosita Celentano e Luciana Savignano? In apparenza, alcunché: la prima è una conduttrice televisiva, l'altra è una grande étoile del Teatro alla Scala. Entrambe sono parte del programma dell'Estate ai Bagni Misteriosi 2026 (via Pier Lombardo 14. Tel. 02-59995206, teatrofrancoparenti.it), la stagione, varia e per tutte le età, che il Teatro Franco Parenti organizza ormai da 10 anni in giugno e luglio nell'ex Centro Balneare Caimi, oggi Bagni Misteriosi, riaperti e restaurati con un gusto un po' onirico e fiabesco nel 2016 dopo 15 anni di abbandono. Si parte domani e dopo con la Festa di Primavera, una due giorni dedicata ai fiori con 52 stand espositori di piante e artigianato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

fiori indie poesia prosa al parenti arriva l estate
© Ilgiornale.it - Fiori, indie, poesia, prosa. Al Parenti arriva l'estate
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Casciana celebra l’amore: 92 opere premiate tra prosa e poesiaA Casciana Terme si è svolta una cerimonia dedicata alla letteratura, con 92 opere premiate tra prosa e poesia durante l’evento organizzato...

Salento, la poesia tra foto e versi: farfalle e fiori nel verdeNel Salento, un progetto unisce immagini e parole creando un racconto visivo e poetico.

Si parla di: Fiori, indie, poesia, prosa. Al Parenti arriva l'estate.

fiori indie poesia prosaFiori, indie, poesia, prosa. Al Parenti arriva l'estateCos'hanno in comune Rosita Celentano e Luciana Savignano? In apparenza, alcunché: la prima è una conduttrice televisiva, l'altra è una grande étoile del Teatro alla Scala. Entrambe sono parte del prog ... ilgiornale.it

Eco-visioni, un ciclo di eventi tra poesia, prosa e impegno civileLegambiente Corato organizza Eco-visioni, un mini ciclo che mescola poesia e prosa per trattare temi cruciali come la libertà, la memoria storica e il cambiamento climatico. Si tratta di un’iniziativa ... coratolive.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web