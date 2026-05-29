Fiori indie poesia prosa Al Parenti arriva l' estate

Due artiste di ambiti diversi sono protagoniste di un evento al teatro Parenti. Una è conduttrice televisiva, l’altra étoile del Teatro alla Scala. La manifestazione si svolge con un programma che combina musica, poesia e prosa, e si intitola “Al Parenti arriva l’estate”. La kermesse prevede performance di musica indie e letture di poesie, coinvolgendo entrambe le figure in un percorso artistico condiviso. La presentazione si svolge in un teatro di Milano.

Cos'hanno in comune Rosita Celentano e Luciana Savignano? In apparenza, alcunché: la prima è una conduttrice televisiva, l'altra è una grande étoile del Teatro alla Scala. Entrambe sono parte del programma dell'Estate ai Bagni Misteriosi 2026 (via Pier Lombardo 14. Tel. 02-59995206, teatrofrancoparenti.it), la stagione, varia e per tutte le età, che il Teatro Franco Parenti organizza ormai da 10 anni in giugno e luglio nell'ex Centro Balneare Caimi, oggi Bagni Misteriosi, riaperti e restaurati con un gusto un po' onirico e fiabesco nel 2016 dopo 15 anni di abbandono. Si parte domani e dopo con la Festa di Primavera, una due giorni dedicata ai fiori con 52 stand espositori di piante e artigianato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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