A Casciana Terme si è svolta una cerimonia dedicata alla letteratura, con 92 opere premiate tra prosa e poesia durante l’evento organizzato dall’associazione Il Risveglio del Borgo. La manifestazione si è tenuta nel Salone delle Terme e ha visto la partecipazione di autori e appassionati, che hanno assistito alla premiazione del concorso Parole di San Valentino – Premio vicolo dell’amore 2026.

Novanta due opere letterarie hanno animato il Salone delle Terme di Casciana Terme, dove l’associazione Il Risveglio del Borgo ha celebrato il successo del concorso Parole di San Valentino – Premio vicolo dell’amore 2026. Settantuno autori da diverse parti d’Italia e dall’esteria si sono messi in gioco, portando alla luce trentotto testi in prosa e cinquantatré composizioni poetiche. Il geografico dei partecipanti è stato vasto. Oltre alla Toscana, i contributi sono giunti da regioni come la Puglia, la Sardegna, il Veneto, la Liguria, le Marche, l’Abruzzo, la Campania e la Lombardia. Anche l’Argentina ha segnato la sua presenza attraverso il contributo di Angelo Ricardo Dente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casciana celebra l’amore: 92 opere premiate tra prosa e poesia

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