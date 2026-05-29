Fiorentina Primavera campione d' Italia conquistato lo scudetto dopo 43 anni

La Fiorentina Primavera ha vinto lo scudetto, battendo 2-1 il Parma nella finale al Viola Park. È il primo titolo nazionale per la squadra giovanile viola dopo 43 anni, dall'ultimo successo nel 1983. La partita si è giocata davanti a un pubblico di tifosi presenti allo stadio. La vittoria permette alla squadra di aggiudicarsi il campionato italiano di categoria.

La Fiorentina Primavera è campione d’Italia. La squadra giovanile viola ha battuto per 2 a 1 il Parma nella finale al Viola Park, riportando a Firenze un titolo che mancava dal 1983. La partita si è sbloccata grazie a un calcio di rigore trasformato in gol da Braschi, che ha portato avanti la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Fiorentina: Primavera campione d’Italia dopo 43 anni. Battuto il Parma in finale (2-1). In gol anche BraschiLa squadra Primavera della Fiorentina ha vinto il titolo di campione d’Italia per la prima volta in 43 anni.

Primavera: estasi Fiorentina, è scudetto dopo 43 anni. Parma battuto 2-1 in finaleNella finale di primavera, la squadra vincente ha conquistato il titolo dopo 43 anni, battendo in casa il Parma 2-1.

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