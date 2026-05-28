La squadra Primavera della Fiorentina ha vinto il titolo di campione d’Italia per la prima volta in 43 anni. La finale si è disputata allo stadio 'Curva Fiesole' del Viola Park, con la squadra di Galloppa che ha battuto il Parma 2-1. Tra i marcatori anche Braschi, che ha segnato un gol nella partita.

FIRENZE – Ce l’hanno fatta, i ragazzi di Galloppa. La Primavera della Fiorentina si laurea campione d’Italia della categoria per la quarta volta nella sua storia. L’ultima era stata nel 1983, ossia 43 anni fa. La squadra di Galloppa si è imposta per 2-1 sul Parma nella finale disputata presso lo stadio ‘Curva Fiesole’ del Viola Park. Di Braschi (al 74° su rigore) e Kouadio (80°) le reti dei padroni di casa, di Mikolajewski (88°) il gol dei ducali. La Fiorentina succede nell’albo d’oro all’Inter e scrive il proprio nome per la quarta volta, dopo i titoliconquistati nel 1971, 1980 e 1983. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Primavera campione d’Italia dopo 43 anni. Battuto il Parma in finale (2-1). In gol anche Braschi

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