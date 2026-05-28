Nella finale di primavera, la squadra vincente ha conquistato il titolo dopo 43 anni, battendo in casa il Parma 2-1. La partita si è decisa negli ultimi 15 minuti, con un rigore trasformato da Braschi e un gol di Kouadio. La vittoria ha concluso la competizione, con la squadra che ha festeggiato il trofeo sul campo.

La Fiorentina torna a vincere il campionato Primavera dopo 43 anni grazie alla vittoria per 2-1 sul Parma con i gol di Braschi su rigore e Kouadio di testa. Per i ducali a segno Mikolajewski che accorcia, senza però riuscire nella rimonta definitiva. Per i viola é il quarto scudetto della storia: l’ultima volta nel 1983 e in precedenza al termine delle stagioni ‘70-‘71 e ‘79-‘80. Chiude così la sua esperienza nel modo migliore Daniele Galloppa che stasera si è seduto per l’ultima volta in panchina visto che l’allenatore saluta e prenderà un’altra strada dopo sei anni al settore giovanile viola di cui tre alla guida della Primavera. Delusione invece per i ragazzi di Nicola Corrent, autori di una stagione straordinaria e sempre in partita anche stasera, in una gara vivace e coraggiosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Primavera: estasi Fiorentina, è scudetto dopo 43 anni. Parma battuto 2-1 in finale

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