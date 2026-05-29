La Fiorentina sta cercando rinforzi per le fasce, con l’attenzione rivolta a Kostic ed El Shaarawy, entrambi senza costi di trasferimento. Il nuovo allenatore ha indicato come prioritario aumentare la spinta sulle fasce laterali. La società sta valutando queste opzioni per rafforzare il reparto offensivo e migliorare le possibilità di manovra. Non ci sono ancora offerte ufficiali o accordi conclusi, ma le trattative sono in corso.

Nessun intoppo, nessun rallentamento, solo i tempi tecnici necessari per chiudere un capitolo prima di aprirne un altro. Il prossimo step di Fabio Grosso sarà incontrare l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali per chiedere di essere liberato, visto che ha un contratto fino al 2027. Solo dopo potrà legarsi alla Fiorentina, che lo attende con un accordo biennale e uno stipendio da 1,2 milioni di euro a stagione. Tra i due club ci sarà da definire anche la buonuscita: la chiave potrebbe essere M’Bala Nzola, di proprietà della Viola ma in prestito agli emiliani, che vorrebbero riscattarlo. Pure Fabio Paratici ha ancora qualche pratica da sbrigare prima dell’annuncio: dovrà incontrare Paolo Vanoli per comunicargli ufficialmente che l’opzione per la prossima stagione non verrà esercitata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina, Grosso chiede le ali: occhi su El Shaarawy e Kostic a costo zero

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