Il Venezia ha in programma di rafforzare la rosa dopo la promozione in Serie A, puntando anche su giocatori come Kostic, Basic ed El Shaarawy. Oltre a Fullkrug, il club ha manifestato interesse per altri profili per migliorare l’organico. Le trattative sono in fase preliminare e non ci sono ancora conferme ufficiali. La strategia del club mira a rinforzare l’attacco e la mediana, con l’obiettivo di competere nel massimo campionato.

Frattesi e l’Inter, tutto pronto per l’addio: il primo ad essere deluso è lui stesso! La rivelazione Tare annuncia: «Modric? Penso che rimarrà. Il mio futuro? Siamo pagati per fare risultati, da domani pianificheremo tutto» Capello duro: «Juve e Milan, doppio suicidio, una serata umiliante! Sul Como non mi sono sbagliato» Milan, sarà rivoluzione dopo il fallimento Champions: Cardinale cambia tutta la dirigenza! Via Furlani, Moncada e Tare Messi tiene l’Argentina col fiato sospeso: infortunio con l’Inter Miami a pochi giorni dal Mondiale! Chi è Yan Diomande, sostituto di Salah al Liverpool. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il Venezia sogna in grande sul mercato: non solo Fullkrug! Occhi su Kostic, Basic ed El Shaarawy: il piano

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