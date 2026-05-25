Un esterno per entrambe le fasce | sondaggio Inter per El Shaarawy | ESCLUSIVO

Secondo un sondaggio dell'Inter, Stephan El Shaarawy, esterno classe ’92, potrebbe lasciare la Roma dopo dieci stagioni. Il giocatore ha contribuito alla qualificazione in Champions League della squadra. La sua partenza è considerata probabile, anche se non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità del trasferimento. La notizia è stata confermata da fonti vicine al club, senza ulteriori chiarimenti ufficiali.

L’esterno classe ’92 dirà addio alla Roma dopo dieci stagioni Stephan El Shaarawy è il calciatore che ha messo in cassaforte la qualificazione in Champions della Roma. È stata sua, infatti, la firma sul 2-0 finale contro il Verona, peraltro proprio in quel ‘Bentegodi’ dove esordì in Serie A il 21 dicembre 2008 all’età di 16 anni, 1 mese e 25 giorni. A lanciarlo nel calcio dei grandi, da allenatore del Genoa, un certo Gian Piero Gasperini. Un esterno per entrambe le fasce: sondaggio Inter per El Shaarawy (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Quello di ieri è stato un gol speciale, anche perché l’ultimo con la maglia giallorossa. Dopo dieci anni e 348 partite, il classe ’92 dirà addio alla Capitale non rinnovando il contratto in scadenza tra un mese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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