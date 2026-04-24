De Rossi | Cassano diceva a Totti davanti a tutti | Checco noi non possiamo giocare con queste pippe

Durante un'intervista, l'ex centrocampista ha ricordato un episodio in cui Antonio Cassano si rivolgeva pubblicamente a Totti, commentando le prestazioni di alcuni compagni di squadra con un'espressione colorita. De Rossi ha descritto come Cassano si riferisse a certi giocatori con toni diretti e senza mezzi termini, evidenziando un episodio che coinvolgeva anche il suo rapporto con quei compagni.

Daniele De Rossi racconta cosa pensava un giovane Antonio Cassano dei suoi compagni della Roma, escluso Francesco Totti: "Noi andavamo in spogliatoio magari dopo una sconfitta e questo sotto la doccia diceva davanti a dieci persone: 'Checco, noi non possiamo giocare con queste pippe, noi non possiamo stare con questi qua'".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Federica Zille sbotta: “Adani, Cassano e Ventola sono stati di bassissimo livello con noi di DAZN”Federica Zille giornalista di DAZN ha risposto a dei commenti durissimi che avevano effettuato Adani, Cassano e Ventola dopo una partita tra Como e... De Rossi dopo aver battuto la “sua” Roma: “Una cosa che mi rende felice, non devo giustificarmi”Daniele De Rossi senza giri di parole dopo la vittoria del Genoa contro la "sua" Roma: "Non voglio dire che non mi dispiace che loro siano... Contenuti di approfondimento Si parla di: De Rossi racconta Cassano: Un fulminato, completamente pazzo. Vi racconto che in spogliatoio…. De Rossi: Cassano diceva a Totti davanti a tutti: Checco, noi non possiamo giocare con queste pippeDaniele De Rossi racconta cosa pensava un giovane Antonio Cassano dei suoi compagni della Roma, escluso Francesco Totti: Noi andavamo in spogliatoio magari dopo una sconfitta e questo sotto la doccia ... fanpage.it Genoa, De Rossi: Il 3-2 contro il Bologna l’emozione più forte della stagioneSanremo – Il tour di Viva el Futbol si chiude stasera, lunedì 20 aprile, al Teatro Ariston di Sanremo. Il format ideato da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola spazia dal web ai teatri, sempre ... ilsecoloxix.it