Durante una puntata, Fiorello ha fatto un’imitazione di Sal Da Vinci mentre si trovava da uno psicologo. L’artista ha spiegato di avere un problema con una parola che definisce il contrario di matrimonio. La scena ha suscitato molte risate tra il pubblico, con Fiorello che ha portato sul palco il suo stile caratteristico di humor. La gag ha coinvolto anche alcuni spettatori presenti in studio.

Fiorello torna a scherzare su Sal Da Vinci e lo fa con una nuova esilarante imitazione. Il cantante si presenta oggi dallo psicologo, confessando il suo problema: "Non posso sentire la parola che è il contrario di matrimonio!". Parte così una terapia d'urto a base di coppie famose: "Tony Effe e Giulia De Lellis, c'è aria di crisi! Chiara Ferragni e Fedez, divorziati! Totti e Ilary Blasi, divorzio! I ComaCose. i cuoricini? Spaccati anche loro!". Travolto dalla sequenza di separazioni, il 'Sal' dello showman reagisce in preda al panico, finché arriva finalmente una lieta visita: quella di Maria Antonietta e Colombre, coppia felice. E Sal può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

© Lapresse.it - Fiorello imita Sal Da Vinci dallo psicologo: "Non posso sentire la parola che è il contrario di matrimonio!"

