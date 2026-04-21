In un’intervista televisiva, l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver avuto successo in Vietnam e Iraq, sostenendo di aver vinto rapidamente in quei paesi. Ha anche parlato della volontà di negoziare un buon accordo con l’Iran, precisando di non sentirsi affrettato. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto in cui ha anche affermato che gli Stati Uniti hanno “completamente vinto la guerra”.

NEW YORK, 21 APR – “Con l’Iran vogliamo un buon accordo, non mi faccio mettere fretta”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Cncb, ribadendo che gli Stati Uniti hanno “completamente vinto la guerra. Se lasciassimo ora, a Teheran ci vorrebbero 20 anni per ricostruire”. Il presidente quindi ha criticato i media e detto: “avrei vinto in Vietnam e in Iraq rapidamente. Guardate al Venezuela”. E poi: “L’Iran non ha latra scelta che fare un accordo”. “Ero sicuro che avrebbero mandato una delegazione in Pakistan, non hanno altra scelta”, ha aggiunto.(ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: “in Vietnam e Iraq avrei vinto rapidamente”

Trump: I Would Have 'Won' Vietnam And Iraq Wars 'Very Quickly'

Notizie correlate

Iran, Trump: “Pronti a intervenire rapidamente”Continua a crescere la tensione tra Stati Uniti e Iran, con il presidente americano Donald Trump che sul proprio social Truth avverte Teheran di...

Leggi anche: Maxxine Dupri ammette: “Non credevo avrei mai vinto un titolo singolo in WWE”

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ripugnante: pioggia di critiche online per l'Arc de Trump; Trump non è un uomo di pace. L’attacco del primo ministro senegalese al presidente Usa; Trump, voglio un buon accordo con Iran, 'avrei vinto in Vietnam e Iraq'; Giulio Sapelli: L'America è dentro una crisi di ordine, Trump ne è il simbolo. Occidente unito per evitare un nuovo Vietnam.

Trump, voglio un buon accordo con Iran, 'avrei vinto in Vietnam e Iraq'Con l'Iran vogliamo un buon accordo, non mi faccio mettere fretta. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Cncb, ribadendo che gli Stati Uniti hanno completamente vinto la guerra. Se lasciassim ... ansa.it

Trump’s bone spurs are back in the news over his ‘utterly delusional’ Vietnam War claimXXThe president's comments during a CNBC interview about Iran negotiations have reignited a decades-old controversy about the five draft deferments he received, including a medical exemption his ... nj.com

MEDIO ORIENTE | "Witkoff e Kushner sono ancora negli Usa. Forse incontrano Trump. Barak Ravid, analista di Axios: "L'aereo che avrebbe dovuto portarli in Pakistan è diretto a Washington" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/21/medio-ori - facebook.com facebook

Trump a picco dopo gli attacchi al Papa e alla Nato. Per il 71% degli americani è «squilibrato» - Il sondaggio x.com