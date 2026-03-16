fiorello sbarca in tv con la pennicanza

Fiorello torna in tv con il programma La Pennicanza, dopo il successo ottenuto in passato con Viva Rai2. Questa volta, il presentatore ha deciso di riproporre il suo show nel mattino di Rai2, luogo che ha spesso regalato soddisfazioni alla sua carriera. La trasmissione andrà in onda prossimamente, con l’obiettivo di riconquistare l’attenzione del pubblico televisivo.

L’ultima volta era stato un successo. Fiorello ha deciso quindi di tornare sul luogo del delitto: il mattino di Rai2 che tante soddisfazioni gli ha regalato con Viva Rai2. Stavolta il testimone passa a La Pennicanza, la trasmissione radiofonica che conduce insieme al sodale Biggio su Radio2. La Pennicanza su Rai 2 alle 7.10 del mattino. L’annuncio è arrivato direttamente dalla voce del conduttore siciliano durante la diretta di oggi: “Pensate, da mercoledì questa trasmissione la si potrà vedere sulla rete delle reti, Rai 2! Ce ripigliamm chell che è ‘o nuost’. La mettiamo alle 7.10: sarà una replica. Però noi qualche cosa la dobbiamo... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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