Durante la puntata di mercoledì 18 marzo de La Pennicanza, condotta da Fiorello, si è verificato un episodio inaspettato che ha lasciato l’artista senza parole. La trasmissione, che segna il debut de La Mattinanza, è stata caratterizzata da un evento che ha sorpreso sia il pubblico che il conduttore, portando Fiorello a commentare incredulo quanto accaduto.

Fiorello ha condotto la puntata di mercoledì 18 marzo de La Pennicanza, la prima dalla messa in onda de La Mattinanza. Ma l’attenzione è tutta puntata su Fabrizio Biggio che ha realizzato un record incredibile, quello di battere negli ascolti tv il Grande Fratello Vip con la serie Le libere donne. E non sono mancate le frecciatine velenose al reality di Mediaset, dove sono andati in scena già nella prima puntata litigi clamorosi. Fiorello, la notizia incredibile. Fiorello apre La Pennicanza celebrando Biggio: “ Ieri è successo l’inimmaginabile: questo uomo, sempre al mio fianco, e gli altri della fiction ‘Le libere donne’ hanno vinto la sfida degli ascolti randellando il Grande Fratello e Canale 5! The winner is. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza incredulo: “È successo l’inimmaginabile”

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Buongiorno amici di Fiorello and Friends! In questo mercoledì partiamo con il sorriso insieme a Fiorello e Biggio… e con quei baffi che promettono già risate! Che sia una giornata leggera, piena di energia e buonumore… proprio come loro! - facebook.com facebook

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