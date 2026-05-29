Fiorello ai maturandi | Prendetela alla leggera

Da orizzontescuola.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo showman ha parlato agli studenti di fronte alla nuova prova di maturità, consigliando di affrontarla con leggerezza. Ha detto che l'esame è importante, ma non dovrebbe diventare un'ossessione. Le sue parole sono state rivolte ai maturandi durante un evento pubblico. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo al contesto o alle modalità del discorso.

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Lo showman si rivolge agli studenti alle prese con il nuovo esame di maturità: “È importante, ma non deve diventare un’ossessione“. L’esame di maturità resta uno dei passaggi simbolici più significativi per intere generazioni di studenti italiani. Tra ripassi dell’ultima ora, notti insonni e timori per le prove scritte e il colloquio orale, il conto alla rovescia verso l’esame continua ad alimentare tensioni e aspettative. “Prendetela alla leggera“, è il consiglio che lo showman affida ai maturandi, rispondendo ad una domanda del Messaggero. Non un invito alla superficialità, ma piuttosto a ridimensionare il peso emotivo di una prova che spesso viene caricata di significati definitivi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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