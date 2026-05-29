Fiorello ai maturandi | Prendetela alla leggera

Notizia in breve

Lo showman ha parlato agli studenti di fronte alla nuova prova di maturità, consigliando di affrontarla con leggerezza. Ha detto che l'esame è importante, ma non dovrebbe diventare un'ossessione. Le sue parole sono state rivolte ai maturandi durante un evento pubblico. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo al contesto o alle modalità del discorso.