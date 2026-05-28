Rosario Fiorello | La Pennicanza tornerà per una prossima stagione Un consiglio ai maturandi? Non farsi sopraffare dall’ansia

Rosario Fiorello è stato visto al Campidoglio con la moglie e la madre, indossando un abito estivo scuro. Il comico ha annunciato che “La Pennicanza” tornerà anche nella prossima stagione. Ha inoltre dato un consiglio ai maturandi, invitandoli a non lasciarsi sopraffare dall’ansia.

Rosario Fiorello è arrivato a sorpresa in Campidoglio, presentandosi con un elegante abito estivo scuro insieme alla moglie Susanna e alla madre Rosaria Galeano. Lo showman ha fatto il suo ingresso nella Sala della Protomoteca poco prima delle 17 di ieri, attirando subito l’attenzione dei presenti. Prima di accomodarsi in prima fila, ha salutato studenti, insegnanti e autorità partecipanti all’evento “L’Universo Femminile tra mito e diritto”, promosso dal Polo Liceale “Alighieri-Caravillani” di Roma. Non sono mancati sorrisi, fotografie e strette di mano, anche con il sindaco Roberto Gualtieri. La sua partecipazione aveva un significato molto speciale: sostenere la figlia Angelica, studentessa del liceo romano e tra le protagoniste della manifestazione dedicata all’arte, alla cultura e alla riflessione sui diritti delle donne. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Bruno Vespa ospite di Fiorello e Biggio - La Pennicanza 21/01/2026

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