Fiorella Mannoia | La violenza contro le donne si combatte insieme agli uomini Il messaggio di Lino Guanciale e Gianmarco Saurino | Il consenso non è un permesso e può essere ritirato in qualsiasi momento

Da vanityfair.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, al Teatro Filodrammatici, attori come Lino Guanciale e Gianmarco Saurino hanno partecipato alla presentazione della Fondazione Una Nessuna Centomila. Fiorella Mannoia ha affermato che la lotta alla violenza contro le donne si fa anche coinvolgendo gli uomini. I due attori hanno sottolineato che il consenso non è un permesso e può essere ritirato in qualsiasi momento. La manifestazione ha visto la partecipazione di alcune delle figure più note del mondo dello spettacolo.

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A fare gli onori di casa è stata Francesca Fialdini, mentre sul palco si sono alternati alcuni dei nomi più noti dello spettacolo italiano: Fiorella Mannoia, presidente onoraria della Fondazione Una Nessuna Centomila e volto simbolo dell’iniziativa, Paola Turci, Lino Guanciale, Gianmarco Saurino, Erica Mou e Angelica Schiatti. Nel finale, anche il saluto carico di emozione di Caterina Caselli. In platea era presente pure l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi. La serata è stata un racconto corale costruito tra musica, parole e riflessioni. La Fondazione, guidata da Giulia Minoli insieme alle vicepresidenti Celeste Costantino e Lella Palladino, continua a lavorare accanto ai centri antiviolenza e a portare avanti progetti legati all’educazione affettiva, alle relazioni e alla sensibilizzazione nelle scuole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Fiorella Mannoia: «La violenza contro le donne si combatte insieme agli uomini». Il messaggio di Lino Guanciale e Gianmarco Saurino: «Il consenso non è un permesso e può essere ritirato in qualsiasi momento»
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