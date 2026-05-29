A Milano, al Teatro Filodrammatici, attori come Lino Guanciale e Gianmarco Saurino hanno partecipato alla presentazione della Fondazione Una Nessuna Centomila. Fiorella Mannoia ha affermato che la lotta alla violenza contro le donne si fa anche coinvolgendo gli uomini. I due attori hanno sottolineato che il consenso non è un permesso e può essere ritirato in qualsiasi momento. La manifestazione ha visto la partecipazione di alcune delle figure più note del mondo dello spettacolo.

A fare gli onori di casa è stata Francesca Fialdini, mentre sul palco si sono alternati alcuni dei nomi più noti dello spettacolo italiano: Fiorella Mannoia, presidente onoraria della Fondazione Una Nessuna Centomila e volto simbolo dell’iniziativa, Paola Turci, Lino Guanciale, Gianmarco Saurino, Erica Mou e Angelica Schiatti. Nel finale, anche il saluto carico di emozione di Caterina Caselli. In platea era presente pure l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi. La serata è stata un racconto corale costruito tra musica, parole e riflessioni. La Fondazione, guidata da Giulia Minoli insieme alle vicepresidenti Celeste Costantino e Lella Palladino, continua a lavorare accanto ai centri antiviolenza e a portare avanti progetti legati all’educazione affettiva, alle relazioni e alla sensibilizzazione nelle scuole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fiorella Mannoia: «La violenza contro le donne si combatte insieme agli uomini». Il messaggio di Lino Guanciale e Gianmarco Saurino: «Il consenso non è un permesso e può essere ritirato in qualsiasi momento»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Educazione all’affettività e rispetto a scuola per prevenire la violenza sulle donne: a Milano il progetto con Fiorella MannoiaA Milano, gli studenti della scuola media Mauri hanno partecipato a un progetto sull’educazione all’affettività e al rispetto, con la partecipazione...

Grace Kicaj recita, dipinge e non si ferma mai. L'attrice di "Le libere donne", la serie tv con Lino Guanciale, racconta il suo personaggio e il coraggio di cambiare vitaGrace Kicaj, nata a Valona nel 2001 e cresciuta a Sassuolo, è un’attrice e pittrice che si dedica con passione alle sue molteplici attività.

Temi più discussi: Educazione all'affettività e rispetto a scuola per prevenire la violenza sulle donne: a Milano il progetto con Fiorella Mannoia; Tok Tok. Chi è?: l’ultima tappa del progetto di educazione sessuo-affettiva per le scuole con Fiorella Mannoia; 'Tok Tok - Chi è?', educazione sessuo-affettiva a scuola contro violenza; Premio Terra Viva a Fiorella Mannoia, Enzo Iacchetti e al medico Carmine Lauretta.

Tok Tok. Chi è?: l’ultima tappa del progetto di educazione sessuo-affettiva per le scuole con Fiorella MannoiaA sorpresa, la cantante accompagnata da Marisa Passera ha presenziato all’ultima tappa del progetto di Fondazione Una Nessuna Centomila e AXA Italia insieme a ScuolAttiva ETS che ha portato l’educazio ... milanotoday.it

Educazione all’affettività e rispetto a scuola per prevenire la violenza sulle donne: a Milano il progetto con Fiorella MannoiaCome si gestiscono i sentimenti quando si sta crescendo? I ragazzi della scuola media Mauri di Milano ne hanno discusso apertamente stamattina. 28 maggio ... orizzontescuola.it