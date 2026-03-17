Grace Kicaj, nata a Valona nel 2001 e cresciuta a Sassuolo, è un’attrice e pittrice che si dedica con passione alle sue molteplici attività. Nota per il suo ruolo nella serie televisiva con Lino Guanciale, ha anche un passato come modella e si esprime in albanese e italiano. La sua vita si sviluppa tra recitazione, arte e sogni, senza mai fermarsi.

Grace Kicaj dipinge, recita, sogna in albanese e pensa in italiano. È nata a Valona nel 2001, è cresciuta a Sassuolo da quando ha 3 anni, ha sfilato come modella. E un giorno un agente ha visto una sua foto sui social e le ha cambiato la vita. Adesso ha uno studio tutto suo dove dipinge quadri figurativi, un fidanzato pittore a Milano con cui conta i giorni tra un incontro e l’altro. E una carriera che in meno di due anni l’ha portata a recitare accanto a Lino Guanciale nella serie Le libere donne, che torna stasera in tv con la seconda puntata alle 21.30 su Rai 1 (ma è on demand su RaiPlay ). Qui interpreta Margherita, una donna così scomoda e così libera da finire rinchiusa in manicomio nell’Italia del 1942. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Grace Kicaj recita, dipinge e non si ferma mai. L'attrice di "Le libere donne", la serie tv con Lino Guanciale, racconta il suo personaggio e il coraggio di cambiare vita

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