Grugliasco travestiti da addetto comunale e poliziotto mettono a segno un colpo da 21mila euro | arrestati

A Grugliasco, due persone di etnia sinti sono state arrestate con l’accusa di aver compiuto un furto aggravato ai danni di anziani. I sospettati si erano travestiti da addetti comunali e poliziotti per entrare nelle abitazioni e sottrarre circa 21 mila euro. Le autorità hanno eseguito le manette dopo aver raccolto elementi che collegano i due alle attività illecite.

Eseguiti due arresti per furto aggravato ai danni di una coppia di anziani a Grugliasco (Torino). L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata nei giorni scorsi a due cittadini italiani di etnia sinti, già detenuti presso la locale Casa Circondariale, dopo essere stati gravemente indiziati di aver messo a segno un colpo da 21.000 euro. Il modus operandi: raggiri e travestimenti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è frutto di un’attività investigativa che ha permesso di ricostruire nei dettagli la dinamica del furto aggravato avvenuto il 28 gennaio 2026 ai danni di una coppia di anziani residenti a Grugliasco.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Grugliasco, travestiti da addetto comunale e poliziotto mettono a segno un colpo da 21mila euro: arrestati Notizie correlate Leggi anche: Giocata fortunata in via Creti: a segno colpo da 50mila euro Truffa a una 88enne, a segno un colpo da 37mila euro in gioielliTempo di lettura: < 1 minutoÈ stato identificato uno dei presunti responsabili di una truffa da 37mila euro messa a segno ai danni di una signora di...