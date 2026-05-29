Londra intende adottare un sistema di riconoscimento facciale con intelligenza artificiale entro il 2027 per verificare l’età dei richiedenti asilo. L’obiettivo è distinguere tra minori e maggiorenni, contrastando i casi di migranti che si spacciano per minori. Il sistema sarà utilizzato per identificare l’età effettiva e prevenire frodi legate all’età reale dei richiedenti. La misura fa parte delle iniziative del governo britannico per migliorare il controllo sui richiedenti asilo.

L’esecutivo britannico mira a introdurre un sistema di riconoscimento facciale con l’intelligenza artificiale per comprendere l’età reale dei richiedenti asilo entro il 2027. L’obiettivo principale è quello di individuare i migranti adulti che si dichiarano minorenni. A riferirlo è stata la Bbc, citando il ministero dell’Interno inglese, secondo cui la tecnologia, sviluppata e testata dalla società informatica Akhter Computers che ha firmato un contratto da 370 mila euro, servirà a «identificare più facilmente i migranti adulti che cercano di ingannare il sistema». Per ora, i test preliminari sono stati considerati «promettenti» in termini di accuratezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Finti minori, veri migranti: Londra userà l’Intelligenza artificiale per smascherare il trucco e avere l’età effettiva

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