Londra accordo Starmer-Zelensky | l' esercito userà l' intelligenza artificiale Megacentro a Kiev

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi il primo ministro britannico Keir Starmer a Londra. Durante l'incontro è stato annunciato che l’esercito ucraino utilizzerà sistemi di intelligenza artificiale. È stato inoltre confermato l’apertura di un megacentro a Kiev dedicato a questa tecnologia. La riunione si è concentrata sulla collaborazione tra i due paesi in ambito militare e tecnologico.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi il primo ministro britannico Keir Starmer, che ha avvertito come l'impennata delle bollette energetiche causata dagli attacchi di Israele e Stati Uniti non deve rappresentare un "vantaggio inatteso" per la macchina da guerra di Vladimir Putin. Il presidente Usa Donald Trump ha sospeso temporaneamente le sanzioni contro la Russia per permettere a Mosca di vendere petrolio e calmierarne i prezzi in continua ascesa a causa della guerra in Medio Oriente e della chiusura dello strategico Stretto di Hormuz dove transita il 20% del greggio mondiale. I paesi europei hanno invece mantenuto le sanzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Londra, accordo Starmer-Zelensky: l'esercito userà l'intelligenza artificiale. Megacentro a Kiev Articoli correlati Leggi anche: Intelligenza artificiale, la userà anche il Comune di Bologna. Ecco come e perché Ucraina, Zelensky a Londra per incontrare Starmer: l’arrivo in aeroportoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Londra per incontrare il primo ministro britannico Keir Starmer. Altri aggiornamenti su Londra accordo Starmer Zelensky... Argomenti discussi: Iran, Trump dirotta intercettori e sistemi difesa da Ucraina ai Paesi del Golfo, Zelensky manda squadra di esperti di droni. Ucraina, Zelensky a Londra per incontrare Starmer: l’arrivo in aeroportoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Londra per incontrare il primo ministro ... msn.com Zelensky oggi a Londra, patto di difesa contro i droni. Linea dura di Budapest sul petrolioTurchia: pronti a ospitare nuovi negoziati fra Mosca e Kiev Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha confermato la disponibilità del suo Paese ad ospitare un nuovo ciclo di colloqui tra Russia e ... msn.com