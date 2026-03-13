Weekend di motori a Riccione | arriva il Motor Fest tra drift stunt e street food

Nel fine settimana a Riccione si svolge il Motor Fest, una manifestazione dedicata agli appassionati di motori che si svolgerà tra il 14 e il 15 marzo. L'evento si terrà nella zona artigianale Raibano 2, coinvolgendo i viali Pennabilli, Carpegna, San Leo, Montefeltro e Gradara, oltre a piazza della Cantoniera. Durante le due giornate sono previste esibizioni di drift, stunt e street food.

Due giorni di spettacolo con drifting, stunt show, raduni di supercar e mototerapia al Riccione Motor Fest nella zona Raibano L’evento è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Cosmo Drift Team di Rimini, in collaborazione con Acsi Motorsport e con il patrocinio del Comune di Riccione. Grazie a una formula pensata per il divertimento di adulti e bambini, la manifestazione propone un ricco programma di esibizioni, esposizioni ed esperienze coinvolgenti. I visitatori potranno scoprire il mondo dei motori in totale sicurezza, ascoltare musica e mangiare all’aria aperta nell’area street food. L’ingresso è con donazione libera obbligatoria: il ricavato della manifestazione sarà devoluto al Comitato di Riccione della Croce rossa italiana e all’associazione Alzheimer Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

