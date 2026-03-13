Weekend di motori a Riccione | arriva il Motor Fest tra drift stunt e street food

Nel fine settimana a Riccione si svolge il Motor Fest, una manifestazione dedicata agli appassionati di motori che si svolgerà tra il 14 e il 15 marzo. L'evento si terrà nella zona artigianale Raibano 2, coinvolgendo i viali Pennabilli, Carpegna, San Leo, Montefeltro e Gradara, oltre a piazza della Cantoniera. Durante le due giornate sono previste esibizioni di drift, stunt e street food.

Due giorni di spettacolo con drifting, stunt show, raduni di supercar e mototerapia al Riccione Motor Fest nella zona Raibano L’evento è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Cosmo Drift Team di Rimini, in collaborazione con Acsi Motorsport e con il patrocinio del Comune di Riccione. Grazie a una formula pensata per il divertimento di adulti e bambini, la manifestazione propone un ricco programma di esibizioni, esposizioni ed esperienze coinvolgenti. I visitatori potranno scoprire il mondo dei motori in totale sicurezza, ascoltare musica e mangiare all’aria aperta nell’area street food. L’ingresso è con donazione libera obbligatoria: il ricavato della manifestazione sarà devoluto al Comitato di Riccione della Croce rossa italiana e all’associazione Alzheimer Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Riccione Motor Fest, torna il weekend dei motori: drift, stunt, esposizioni e festa open airStefano De Martino al Festival di Sanremo 2027? Meglio di no, per il suo bene Con l’arrivo della primavera e la voglia di vivere la città all’aria...

Riccione Motor Fest, il cuore dei motori batte per la solidarietàCon l’arrivo della primavera e la voglia di vivere la città all’aria aperta, torna uno degli appuntamenti più attesi: “Riccione Motor Fest”.

Una selezione di notizie su Weekend di motori a Riccione arriva il...

Temi più discussi: Il Motor Fest, il teatro, il judo con l’oro olimpico Maddaloni, le mostre e i libri: tutti gli appuntamenti del weekend a Riccione; Formula 1, infuria la polemica sui motori, ma i sorpassi sono triplicati (e i tifosi aumentano); Teatro, sport e motori: a Riccione il weekend è pronto a scendere in pista; Auto Moto Turin Show 2026: al Lingotto torna il weekend che farà più rumore.

Montagna. In Carnia scoppia il caso quad. No a quel weekend a motori nella foresta protettaMontagna e invasioni aliene. Non solo overtourism, code nei sentieri a caccia di vedute e scatti instagrammabili e tornelli. Ora scoppia anche un caso quad, veicoli a quattro ruote ad uso fuoristrada, ... repubblica.it

Formula E, il weekend di Jeddah si chiude con il trionfo di da CostaIl quarto appuntamento della Formula E, andato in scena a Jeddah, in Arabia Saudita, ha visto trionfare nella seconda gara dello scorso weekend, Antonio Felix da Costa, al volante della monoposto ... ansa.it

Intensa perturbazione in arrivo nel weekend sulle regioni settentrionali, con vere e proprie bufere di neve sui settori alpini occidentali e accumuli fino a 150cm in 36 ore #meteoeradar #previsionimeteo #alpi #neve - facebook.com facebook