Tragico epilogo | trovato morto l’uomo scomparso a Esino

Un uomo scomparso venerdì 22 maggio sui monti di Esino Lario, in provincia di Lecco, è stato ritrovato morto. La sua scomparsa aveva sollevato preoccupazioni tra amici e familiari, che avevano chiesto l’intervento delle forze di soccorso. Le operazioni di ricerca sono durate diverse ore, coinvolgendo squadre specializzate e volontari. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvarlo. Le autorità competenti stanno ora eseguendo i rilievi del caso.

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Non c'è stato nulla da fare per l'uomo che dalla mattina di oggi, venerdì 22 maggio, era disperso sui monti di Esino Lario, in provincia di Lecco. Il suo corpo è stato ritrovato in serata dai soccorritori: aveva 62 anni ed è scivolato in una zona particolarmente impervia del territorio comunale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 16enne scompare dopo una festa, trovato morto in un canale - Vita in diretta 23/12/2025 Sullo stesso argomento Uomo scomparso da diverse ore, epilogo tragico: trovato il suo cadavereÈ stato ritrovato senza vita nelle prime ore della mattina di oggi, sabato 21 marzo 2026, il corpo di un uomo di mezza età nelle acque di un canale... Leggi anche: “È lui, lo abbiamo trovato”. Scomparso da mesi, l’epilogo più tragico Federico Ponziani trovato morto in un bosco vicino Borgorose, risultava scomparso da 24 ore: le indiscrezioniSi concludono tragicamente le ricerche di Federico Ponziani, il 17enne scomparso da Borgorose: il giovane è stato trovato morto in un'area boschiva ... virgilio.it Savona, trovato morto il 27enne scomparso a Toirano: il corpo recuperato dai soccorsiTragico epilogo nelle ricerche del 27enne ligure la cui auto era stata trovata a bordo strada nella zona del Salto del Lupo a Toirano, in provincia di Savona. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ... fanpage.it