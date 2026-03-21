Uomo scomparso da diverse ore epilogo tragico | trovato il suo cadavere

Un uomo di mezza età è stato trovato morto nelle acque di un canale che si trova lungo via Varghetto, nel territorio di Pincara, in provincia di Rovigo. La scomparsa dell’uomo era stata segnalata da diverse ore prima del ritrovamento, avvenuto nelle prime ore di questa mattina, sabato 21 marzo 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

È stato ritrovato senza vita nelle prime ore della mattina di oggi, sabato 21 marzo 2026, il corpo di un uomo di mezza età nelle acque di un canale che costeggia via Varghetto, nel territorio di Pincara (Rovigo). Il rinvenimento è avvenuto al termine di ore di ricerche avviate dopo la segnalazione della sua scomparsa, lanciata nella tarda serata di ieri. L’allarme era scattato quando dell’uomo si erano perse improvvisamente le tracce, spingendo familiari e autorità ad attivare le operazioni di ricerca. Le ore successive sono state scandite dall’ansia e dalla mobilitazione dei soccorsi, concentrati in particolare nell’area dove l’uomo era stato visto per l’ultima volta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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