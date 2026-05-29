Nella finale di ritorno dei play-off di serie B, il Monza ha vinto contro il Catanzaro e si è qualificato per la serie A. La partita si è conclusa con la vittoria dei lombardi, che hanno ottenuto la promozione. La gara ha determinato il passaggio di categoria per il Monza, che ha superato gli avversari nel doppio confronto. La squadra si è aggiudicata la promozione con il risultato complessivo della finale.

La finale play-off, partita di ritorno per la promozione nella massima serie tra Monza vs Catanzaro, ha dato ragione ai lombardi. Il Catanzaro nulla ha da rimproverarsi per non avere centrato il traguardo. Ha disputato una grossa partita ribaltando il risultato dell’andata con identico punteggio (0-2) e se colpe si deve addossare si riferiscono alla partita del Ceravolo persa a causa di una insufficiente prestazione. La Città capoluogo rinvia ancora la promozione in serie A dopo quarantatre anni ma questo deve essere un valido motivo per ritentare l’impresa la prossima stagione. A fine partita commovente abbraccio tra i due tecnici a dimostrazione che il calcio e lo sport in genere deve essere anche rispetto tra avversari. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Finale play-off serie B il Monza conquista la serie A contro il Catanzaro

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CATANZARO - MONZA 0-2 || REACTION | FINALE PLAYOFF SERIE B | IL MONZA VEDE LA SERIE A!

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