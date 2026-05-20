Playoff Serie B | il Catanzaro soffre ma conquista la finale contro il Monza

Da anteprima24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Catanzaro ha affrontato la partita di ritorno dei playoff di Serie B contro il Monza al “Barbera”, perdendo 2-0. La squadra aveva già ottenuto un vantaggio di 3-0 nella gara di andata, disputata al “Ceravolo”. Nonostante la sconfitta di misura, il risultato complessivo di 3-2 favorisce il passaggio del turno al Catanzaro, che si qualifica per la finale dei playoff. La partita si è conclusa con il Monza che ha segnato due reti nel secondo tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Catanzaro perde 2-0 al “Barbera”, ma conquista comunque una storica qualificazione alla finale play-off di Serie B grazie al prezioso 3-0 ottenuto all’andata al “Ceravolo”. Le Aquile di Alberto Aquilani resistono alla pressione del Palermo e centrano per la prima volta l’ultimo atto degli spareggi promozione, dove affronteranno il Monza: gara d’andata domenica 24 maggio al “Ceravolo”, ritorno venerdì 29 maggio in Lombardia. La sfida in Sicilia si apre subito in salita per i giallorossi, puniti dopo pochi minuti da Pohjanpalo su un’incertezza difensiva. Il Palermo spinge con intensità per riaprire il discorso qualificazione, colpendo anche un palo con Palumbo e trovando un super Pigliacelli, decisivo su Ranocchia e Johnsen. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

playoff serie b il catanzaro soffre ma conquista la finale contro il monza
© Anteprima24.it - Playoff Serie B: il Catanzaro soffre ma conquista la finale contro il Monza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ascoli-Potenza 1-0, Union Brescia-Casarano 0-0: Basilicata e Puglia escono dai playoff Calcio serie C: in semifinale lombardi e marchigiani. Serie B: la finale playoff è Monza-Catanzaro

Leggi anche: Ascoli-Potenza 1-0, Union Brescia-Casarano 0-0: Basilicata e Puglia escono dai playoff Calcio serie C: in semifinale lombardi e marchigiani con Salernitana e Catania. Serie B: la finale playoff è Monza-Catanzaro

playoff serie playoff serie b ilCalcio: playoff Serie B; al Palermo non basta il 2-0, Catanzaro in finaleDavanti ad oltre 33mila tifosi presenti allo stadio Barbera, il Palermo vince 2-0 contro il Catanzaro ma dice addio alla finale playoff di Serie B. In virtù del 3-0 maturato nella semifinale d'andata ... rainews.it

playoff serie playoff serie b ilFlop Palermo, il Catanzaro vola in finale playoff: Inzaghi sfiora l'impresa ma resta in BLa formazione di Aquilani cade per 2-0 al Barbera ma raggiunge il Monza al doppio e ultimo appuntamento del 24 e 29 maggio. Andata al Ceravolo ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web