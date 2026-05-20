Playoff Serie B | il Catanzaro soffre ma conquista la finale contro il Monza

Il Catanzaro ha affrontato la partita di ritorno dei playoff di Serie B contro il Monza al “Barbera”, perdendo 2-0. La squadra aveva già ottenuto un vantaggio di 3-0 nella gara di andata, disputata al “Ceravolo”. Nonostante la sconfitta di misura, il risultato complessivo di 3-2 favorisce il passaggio del turno al Catanzaro, che si qualifica per la finale dei playoff. La partita si è conclusa con il Monza che ha segnato due reti nel secondo tempo.

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