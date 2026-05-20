Playoff Serie B | il Catanzaro soffre ma conquista la finale contro il Monza
Il Catanzaro ha affrontato la partita di ritorno dei playoff di Serie B contro il Monza al “Barbera”, perdendo 2-0. La squadra aveva già ottenuto un vantaggio di 3-0 nella gara di andata, disputata al “Ceravolo”. Nonostante la sconfitta di misura, il risultato complessivo di 3-2 favorisce il passaggio del turno al Catanzaro, che si qualifica per la finale dei playoff. La partita si è conclusa con il Monza che ha segnato due reti nel secondo tempo.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Catanzaro perde 2-0 al “Barbera”, ma conquista comunque una storica qualificazione alla finale play-off di Serie B grazie al prezioso 3-0 ottenuto all’andata al “Ceravolo”. Le Aquile di Alberto Aquilani resistono alla pressione del Palermo e centrano per la prima volta l’ultimo atto degli spareggi promozione, dove affronteranno il Monza: gara d’andata domenica 24 maggio al “Ceravolo”, ritorno venerdì 29 maggio in Lombardia. La sfida in Sicilia si apre subito in salita per i giallorossi, puniti dopo pochi minuti da Pohjanpalo su un’incertezza difensiva. Il Palermo spinge con intensità per riaprire il discorso qualificazione, colpendo anche un palo con Palumbo e trovando un super Pigliacelli, decisivo su Ranocchia e Johnsen. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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