Dal Tonale alla pianura padana lungo l’Oglio

Un itinerario di 280 chilometri si snoda dal Tonale alla pianura padana lungo il fiume Oglio, passando per borghi delle zone montane e paesaggi fluviali. Lungo il percorso sono presenti tappe che rappresentano il turismo lento e la cultura locale, attraversando diverse aree geografiche e ambienti naturali. Il tragitto si svolge attraverso un mix di territori montani e pianeggianti, offrendo diverse opportunità di visita e scoperta.

Un percorso di 280 chilometri che attraversa borghi camuni, paesaggi fluviali e tappe simbolo del turismo lento. La Ciclovia dell’Oglio è uno dei percorsi ciclabili più affascinanti della Lombardia e rappresenta un vero e proprio viaggio lento nel cuore della Valle Camonica, tra natura incontaminata, piccoli centri abitati e attenzione all’ambiente. Il fiume Oglio nasce dall’unione di due torrenti, il Frigidolfo e il Narcanello, nel territorio del Comune di Ponte di Legno (BS), e scorre per centinaia di chilometri fino a sfociare nel fiume Po. Lungo il suo corso si sviluppa una ciclovia di circa 280 chilometri, che collega il Passo del Tonale alla pianura padana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal Tonale alla pianura padana lungo l’Oglio Articoli correlati Clima, Bologna e la pianura padana in fondo alla classifica. Rimini vince in Emilia RomagnaBologna, 10 marzo 2026 – Anche quest’anno, in Emilia Romagna, brilla solo Rimini per clima migliore, tredicesima nella graduatoria del Sole 24 Ore. La Pianura Padana allevatrice di ozonoAmbiente Questo gas ha un legame con il metano prodotto dagli allevamenti intensivi: l’area è la più inquinata d’Europa. La Pianura Padana tra alluvioni e agricoltura intensivaA teatro «Penuria padana», monologo teatrale di Stefano Liberti con l’accompagnamento del violoncellista Pasquale Filastò e della cantante Fabia...