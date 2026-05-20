Al festival di Cannes 2026, sono stati annunciati tre film spagnoli in concorso e sei pellicole iraniane distribuite tra le diverse sezioni. Tra le opere in programma sono presenti sia registi affermati che nuovi autori emergenti. La selezione riflette una varietà di provenienze e stili, offrendo uno sguardo su diverse esperienze cinematografiche. In questa edizione si affrontano temi di attualità, tra cui i nazionalismi, che vengono trattati in alcune delle pellicole presentate.

I nazionalismi sono un veleno. Ci sono almeno un paio di film al festival di Cannes 2026 a ricordarcelo. Sicuramente Fatherland di Pawel Pawlikowski, resoconto del ritorno nel 1949, e nella patria divisa, di Thomas Mann in compagnia della figlia Erika, ma forse anche Heimsuchung di Volker Schlondorff racconto collettivo della ricerca di un luogo sicuro mentre la storia del mondo non risparmia nessuno dei destini in gioco. Cannes 2026, a Julianne Moore il premio per la valorizzazione delle donne nel cinema X Leggi anche › Festival di Cannes 2026: donne allo specchio Festival del cinema di Cannes 2026: Spagna e Iran illuminano la Croisette. Mai come in questa edizione di Cannes si è parlato di Paesi assenti (il nostro) e di altri ipervisibili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tre film spagnoli in concorso, sei pellicole iraniane presenti nelle varie sezioni, talenti consolidati e nuovi autori

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