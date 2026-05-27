L' Umbria vuole essere il palcoscenico di serie Tv film e documentari | 4milioni per finanziare le pellicole

La Regione dell'Umbria ha approvato un bando chiamato “Umbria Film Fund 2026-2027” per finanziare produzioni audiovisive. La dotazione complessiva prevede 1,5 milioni di euro nel 2026 e 2 milioni di euro nel 2027. Le categorie di finanziamento sono serie TV, documentari, film e cortometraggi. Il bando è stato pubblicato il 27 maggio 2026 con il numero 24.

Serie Tv, documentari, film e cortometraggi: queste quattro categorie verranno finanziate dalla Regione dell'Umbria con un bando “Umbria Film Fund 2026?2027" - il numero 24 del 27 maggio 2026 - con una dotazione per quest'anno di 1,5 milioni di euro e per il 2027 di 2.5milioni di euro. Il tutto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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