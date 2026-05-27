L' Umbria vuole essere il palcoscenico di serie Tv film e documentari | 4milioni per finanziare le pellicole

Da perugiatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Regione dell'Umbria ha approvato un bando chiamato “Umbria Film Fund 2026-2027” per finanziare produzioni audiovisive. La dotazione complessiva prevede 1,5 milioni di euro nel 2026 e 2 milioni di euro nel 2027. Le categorie di finanziamento sono serie TV, documentari, film e cortometraggi. Il bando è stato pubblicato il 27 maggio 2026 con il numero 24.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Serie Tv, documentari, film e cortometraggi: queste quattro categorie verranno finanziate dalla Regione dell'Umbria con un bando “Umbria Film Fund 2026?2027" - il numero 24 del 27 maggio 2026 - con una dotazione per quest'anno di 1,5 milioni di euro e per il 2027 di 2.5milioni di euro. Il tutto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Dai grandi classici ai documentari più intensi, una selezione di film e serie tv su uno sport che racconta bene la vitaIl basket è uno sport che spesso viene rappresentato nel cinema e nelle piattaforme di streaming, offrendo uno sguardo su storie di successo,...

I programmi TV di oggi 25 maggio 2026: documentari, fiction e filmSu Rai 1 va in onda “Ulisse”, mentre su Canale 5 è programmata la fiction “I Cesaroni”.

Temi più discussi: Proietti, l'Umbria una terra che non vuole lasciare indietro nessuno; Mantenere distinte e autonome la Usl Umbria 1 e Umbria 2 e le due Aziende ospedaliere di Perugia e Terni; QUESTA SIR È INARRESTABILE! PERUGIA E L’UMBRIA BRILLANO DI LUCE RIFLESSA A SUON DI SUCCESSI; Salone del Libro, l'Umbria porta a Torino la Marcia della Pace.

l umbria vuole essereProietti, l'Umbria una terra che non vuole lasciare indietro nessunoL'Umbria deve essere all'altezza dei sogni dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, ma deve piacere pure a tutti quei giovani che la scelgono perché terra accogliente, ospitale e all'avanguardia e ... ansa.it

l umbria vuole essereUmbria al Salone del Libro. L’attualità di San FrancescoLa Regione porta a Torino le celebrazioni dedicate al Poverello. Grande successo nello stand espositivo e oggi c’è la Marcia della Pace. lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web