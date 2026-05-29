Il presidente della regione ha dichiarato che ci sono segnali di miglioramento nelle liste di attesa sanitarie in Campania. Ha inoltre sottolineato l'importanza di dati pubblici, misurabili e trasparenti per valutare l’andamento del sistema sanitario regionale.

Tempo di lettura: 3 minuti “Sulla sanità, come su tutte le varie materie, servono dati pubblici, misurabili e trasparenti. Per questo è importante il lavoro che Agenas sta svolgendo sulle liste d’attesa. Perché aiuta a capire cosa funziona e dove bisogna intervenire. I dati diffusi oggi dall’Agenzia mostrano segnali di miglioramento anche per la Campania. Un risultato che ci incoraggia, sapendo che c’è ancora tanto da fare. E noi ci stiamo impegnando, costantemente, per farlo”. Così, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. “ Dopo l’uscita dal piano di rientro abbiamo aumentato di 62 milioni di euro le risorse per il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere e stanziato altri 98 milioni per nuove assunzioni nella sanità territoriale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fico: “Sulle liste di attesa segnali di miglioramento per la Campania”

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