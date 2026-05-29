Fico | Sulle liste di attesa segnali di miglioramento per la Campania
Il presidente della regione ha dichiarato che ci sono segnali di miglioramento nelle liste di attesa sanitarie in Campania. Ha inoltre sottolineato l'importanza di dati pubblici, misurabili e trasparenti per valutare l’andamento del sistema sanitario regionale.
Tempo di lettura: 3 minuti “Sulla sanità, come su tutte le varie materie, servono dati pubblici, misurabili e trasparenti. Per questo è importante il lavoro che Agenas sta svolgendo sulle liste d’attesa. Perché aiuta a capire cosa funziona e dove bisogna intervenire. I dati diffusi oggi dall’Agenzia mostrano segnali di miglioramento anche per la Campania. Un risultato che ci incoraggia, sapendo che c’è ancora tanto da fare. E noi ci stiamo impegnando, costantemente, per farlo”. Così, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. “ Dopo l’uscita dal piano di rientro abbiamo aumentato di 62 milioni di euro le risorse per il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere e stanziato altri 98 milioni per nuove assunzioni nella sanità territoriale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Sanità, budget di 62 milioni per il personale: la Campania sigla il patto sulle liste d?attesaIn Campania è stato firmato un accordo dedicato al finanziamento di 62 milioni di euro per il personale sanitario.
Fontana: prestazioni urgenti su +21%, liste d’attesa in miglioramentoI dati recenti mostrano un aumento del 21% delle prestazioni urgenti rispetto al passato, mentre le liste d’attesa si stanno riducendo.
Temi più discussi: Elezioni Comunali, 28 impresentabili nelle liste. Roberto Fico: Una piaga facile da risolvere; Fico, 'impresentabili? Dai partiti serve massima attenzione in compilazione liste'; Tramonta il progetto del Faro di De Luca? Manfredi: Valutiamo alternative; Elezioni comunali, la Commissione Antimafia segnala gli impresentabili: due casi a Cava.
Napoli, incontro tra Roberto Fico e Luigi Di Maio: Non lo vedevo da tanto facebook
REGIONE CAMPANIA - Fico: Stadi di Napoli e Salerno? Siamo vicini alle idee dei Comuni sulla ristrutturazione degli impiantiArrivano novità sui lavori allo Stadio Diego Armando Maradona. A dichiararlo è stato Roberto Fico, presidente della Regione Campania, a margine di un evento al Circolo Unione di Napoli: La Regione de ... napolimagazine.com
Giunta regionale Campania, Fico ha la lista di assessori e deleghe: fra qualche ora l’annuncioLa giunta Fico arriva agli sgoccioli del 2025: definita la lista, giornata lunga di trattativa per le deleghe ma gli accordi ci sono (almeno per ora). Qualche altra ora di attesa e la nuova giunta ... fanpage.it