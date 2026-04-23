Sanità budget di 62 milioni per il personale | la Campania sigla il patto sulle liste d?attesa

In Campania è stato firmato un accordo dedicato al finanziamento di 62 milioni di euro per il personale sanitario. A partire da maggio, sarà possibile consultare sul sito di Agenas i dati relativi alle liste di attesa, includendo informazioni su prenotazioni, prestazioni ambulatoriali e ricoveri provenienti da tutte le regioni italiane. La pubblicazione dei dati segna un passo importante nella trasparenza del sistema sanitario nazionale.

Liste di attesa: conto alla rovescia per la pubblicazione, da maggio sul sito di Agenas, dei dati di flusso relativi a prenotazioni e prestazioni ambulatoriali e di ricovero da tutte le regioni. È l’approdo finale dell’aggiornamento dei dati realizzato con la Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa (PNLA) istituita con la Legge 107 del 29 luglio 2024. In vista della scadenza il primo incontro di Agenas con le Regioni si è tenuto ieri in Campania per definire insieme modelli applicativi per gestire meglio le code agli sportelli. Al Centro direzionale, presso la Direzione Salute, il presidente della Regione Roberto Fico insieme ai...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sanità, budget di 62 milioni per il personale: la Campania sigla il patto sulle liste d?attesa Notizie correlate Sanità Campania: 62 milioni per il personale e più Case della ComunitàLa sanità campana riceve un impulso finanziario decisivo con l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un incremento di circa 62 milioni di... Sanità in crisi: serve più personale per abbattere le liste d’attesaA Roma, durante l’incontro denominato Innovaction – Dialoghi sull’innovazione accessibile organizzato da Gsk, il dibattito sulla sanità ha messo al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Cgil a Fico: Assumere più precari, basta tagli; Benevento, regione: 4 milioni in più al Rummo per il personale; Riforma disabilità dal 2027: nuovi livelli di sostegno, UVM e budget di progetto. Cosa cambia per la scuola; D.Lgs. 62/2024: Guida tecnica alla nuova architettura dell’inclusione. Sanità, budget di 62 milioni per il personale: la Campania sigla il patto sulle liste d’attesaListe di attesa: conto alla rovescia per la pubblicazione, da maggio sul sito di Agenas, dei dati di flusso relativi a prenotazioni e prestazioni ambulatoriali e di ricovero da tutte le ... ilmattino.it Giunta regionale, arrivano importanti novità sul futuro della sanità in Campania: i provvedimentiTra le decisioni prese dall'ente di Palazzo Santa Lucia, l'incremento di circa 62 milioni di euro del tetto di spesa per il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere campane finalizzato alle ass ... napolitoday.it Una sanità più vicina ai cittadini, aperta giorno e notte. A Poggibonsi è stata inaugurata la prima Casa della Comunità Hub della provincia di Siena, una struttura attiva 24 ore su 24 che punta a rivoluzionare l’assistenza territoriale.... - facebook.com facebook #TGRLazio #rassegnastampa "A Roma riflettori accesi sull’eccellenza della sanità italiana con gli Healthcare Awards, un appuntamento che valorizza ricerca, innovazione e governance del sistema sanitario. Tra i premiati Luciano Ciocchetti, per il suo impegn x.com