Nella notte, un incendio ha colpito una cascina nel Milanese, causando la distruzione di un’ala dell'edificio. Sono stati salvati 510 bovini da latte, trasferiti in sicurezza uno alla volta durante le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno causato danni significativi alla struttura, che è stata parzialmente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza gli animali. Nessuna informazione è stata comunicata sui motivi dell’incendio o su eventuali responsabilità.

Cinquecentodieci bovini da latte messi in salvo uno a uno mentre le fiamme divoravano parte della struttura. È accaduto nella serata di giovedì a Cascina Rancate, nel territorio di San Giuliano Milanese, dove un vasto incendio ha colpito un’ala dell’azienda agricola estesa per circa 1.500 metri quadrati. L’allarme è scattato in serata e i vigili del fuoco hanno concentrato le prime operazioni proprio sulla messa in sicurezza degli animali presenti nella stalla. Tutti i 510 capi sono stati evacuati senza conseguenze. Solo successivamente le squadre intervenute hanno potuto dedicarsi allo spegnimento del rogo, che ha interessato in particolare l’area del fienile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiamme nella notte in una cascina del Milanese: messi in salvo 510 bovini, distrutta un’ala dell’azienda agricola

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