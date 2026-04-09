Nella notte tra il 8 e il 9 aprile, un incendio ha coinvolto un’azienda agricola a Campogalliano, in provincia di Modena. L’allarme è stato dato poco dopo l’una, e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, senza che si registrassero feriti. I danni causati dalle fiamme sono ancora in fase di valutazione.

Modena, 9 aprile 2026 – Incendio nella notte in un’azienda agricola di Campogalliano (Modena). L’allarme è scattato intorno all’1.20 in via del Lavoro. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena. Il rogo ha interessato una vasta area della proprietà, coinvolgendo in particolare diverse strutture serricole. La natura dei materiali e l'estensione del fronte di fuoco hanno richiesto un massiccio dispiegamento di mezzi e uomini per circoscrivere le fiamme ed evitare che queste si propagassero alle strutture limitrofe. Sul posto hanno operato congiuntamente due Auto Pompa Serbatoio e due Autobotti. Squadre provenienti dalla Sede Centrale di Modena e dal distaccamento di Carpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiamme nella notte in un’azienda agricola, vigili del fuoco al lavoro per ore

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