Ffm Bozzetti | Orgogliosi di ospitare Mondiali hockey su ghiaccio femminile in 2027 ?

L’Italia ospiterà i Mondiali di hockey su ghiaccio femminile di prima divisione nel 2027. La notizia è stata annunciata con entusiasmo da un rappresentante, che ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per questa assegnazione. La manifestazione si terrà in una città italiana, portando l’attenzione internazionale su questa disciplina. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui luoghi specifici o sui programmi.

Milano, 29 mag. (Adnkronos) - "Accolgo con grande orgoglio e soddisfazione l'assegnazione all'Italia dei Mondiali femminili di prima divisione nel 2027. Una decisione storica: mai prima d'ora il nostro Paese aveva ospitato un evento di tale portata in questa disciplina e ciò avverrà nella Milan Ice Fiera Arena, impianto che rappresenta nel concreto l'eredità olimpica e che Fondazione Fiera Milano sta realizzando a Rho. È una ulteriore testimonianza della validità della nostra scelta, perché senza il nostro impianto, Milano non avrebbe potuto ottenere questa grande opportunità". Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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