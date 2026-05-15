Investopia Bozzetti Ffm | Italia ed Emirati possono costruire futuro insieme su amicizia e fiducia reciproca

Investopia ha ospitato un evento in cui un rappresentante italiano ha affermato che Italia ed Emirati Arabi Uniti possono collaborare per costruire un futuro condiviso basato su amicizia e fiducia reciproca. La discussione si è svolta in un contesto di tensioni internazionali, con particolare attenzione alle opportunità di cooperazione tra i due paesi. Durante l'incontro sono stati evidenziati i legami storici e le potenzialità di sviluppo comune, senza entrare nel dettaglio di accordi o iniziative specifiche.

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Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - "Viviamo una fase complessa della storia contemporanea tra tensioni nel Golfo, trasformazioni globali, sfide energetiche che stanno ridisegnando gli equilibri mondiali, ma è proprio in questo momento che si vede il vero valore delle partnership e il fatto che il primo grande evento degli Emirati Arabi Uniti in Italia dopo l'inizio della crisi regionale sia proprio Investopia a Milano rappresenta un segnale forte, un segnale di fiducia, di amicizia tra i nostri Paesi". Così il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, ha aperto i lavori di Investopia, l'evento nato negli Emirati Arabi Uniti con l'obiettivo di connettere la comunità globale degli investitori alle nuove opportunità di crescita, in corso a Milano, a Palazzo Mezzanotte. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Investopia, Bozzetti (Ffm): "Italia ed Emirati possono costruire futuro insieme su amicizia e fiducia reciproca" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Investopia torna domani a Milano per dialogo tra Italia ed Emirati Lo Stato delle Cose, Corsini su Giletti: “Serve fiducia reciproca”Paolo Corsini è intervenuto sulla polemica che riguarda Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti potrebbe non tornare a settembre Lo scorso 8 aprilePaolo... Investopia, Bozzetti (Ffm): Italia ed Emirati possono costruire futuro insieme su amicizia e fiducia reciprocaAprendo i lavori dell'evento nato negli Emirati Arabi Uniti con l’obiettivo di connettere la comunità globale degli investitori alle nuove opportunità di crescita ... adnkronos.com Ad Abu Dhabi il lancio ufficiale di Investopia Europe, la Davos del Medio OrienteGiovanni Bozzetti (Efg Consulting): confidiamo che Investopia Europe a Milano diventi un volano di investimenti da parte degli Emirati Arabi Uniti verso l’Italia Durante l’ultima edizione di ... milanofinanza.it