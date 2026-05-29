Il torneo di hockey su ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A si terrà nel 2027 in Italia. La conferma è arrivata con l’annuncio ufficiale, che ha segnato l’assegnazione dell’evento al paese. L’organizzazione si svolgerà in una località ancora da definire, ma la notizia è stata accolta con entusiasmo da chi si occupa di sport in Italia.

“Accolgo con grande orgoglio e soddisfazione l’assegnazione all’Italia dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminili di Prima Divisione Gruppo A nel 2027. È una decisione storica: mai prima d’ora il nostro Paese aveva ospitato un evento di tale portata in questa disciplina e ciò avverrà nella Milan Ice Fiera Arena, l’impianto che rappresenta nel concreto l’eredità olimpica e che Fondazione Fiera Milano sta realizzando a Rho”. Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milaa così l’annuncio dell’arrivo a Milano del grande evento sportivo globale che si svolgerà dall’8 al 14 novembre 2027. “È un'ulteriore testimonianza della validità della nostra scelta, perché senza il nostro impianto, Milano non avrebbe potuto ottenere questa grande opportunità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bozzetti: “Orgogliosi di ospitare i mondiali di hockey su ghiaccio femminile 2027”

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