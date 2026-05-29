festeggiamenti madonna di costantinopoli domenica interdizioni al traffico al rione ferrovia

Notizia in breve

Domenica, nel rione Ferrovia, il traffico sarà interdetto in alcune vie per i festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli. Le chiusure riguarderanno le strade principali e limitrofe, dalle prime ore del mattino fino alla sera, per consentire lo svolgimento delle processioni e delle celebrazioni religiose. Le autorità hanno comunicato le deviazioni e le indicazioni per i veicoli durante le operazioni.