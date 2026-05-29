Festeggiamenti Madonna di Costantinopoli domenica interdizioni al traffico al rione Ferrovia
Domenica, nel rione Ferrovia, il traffico sarà interdetto in alcune vie per i festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli. Le chiusure riguarderanno le strade principali e limitrofe, dalle prime ore del mattino fino alla sera, per consentire lo svolgimento delle processioni e delle celebrazioni religiose. Le autorità hanno comunicato le deviazioni e le indicazioni per i veicoli durante le operazioni.
Tempo di lettura: 2 minuti In occasione dei riti religiosi connessi ai festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli, domenica 31 maggio dalle ore 8:00 alle ore 13:00, Viale Principe di Napoli, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via San Giovanni Di Dio e Via Vittorio Veneto, sarà interdetto al traffico. Nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 19:00, in concomitanza con la Processione che attraverserà Viale Principe di Napoli sulla stessa strada e in Piazza Colonna e Piazza Bissolati la circolazione veicolare verrà momentaneamente sospesa per il tempo necessario al passaggio del corteo con deviazione obbligatoria sulla prima traversa utile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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