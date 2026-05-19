Dopolavoro ferroviario di Ancona 100 anni di arte e storia in mostra al Museo Spazio Presente

In occasione del centenario del Dopolavoro Ferroviario di Ancona, è stata inaugurata una mostra intitolata “L'Arte nel Dopolavoro Ferroviario” presso il Museo Spazio Presente di via Buoncompagno. L'esposizione, aperta al pubblico da questo pomeriggio, ripercorre un secolo di storia e di attività artistiche legate alla realtà ferroviaria locale. La mostra presenta materiali e opere che testimoniano il ruolo culturale e sociale del Dopolavoro nel corso degli anni.

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