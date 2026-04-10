Festa della Resistenza IV edizione | tutti gli eventi in programma a Roma

Dal 23 al 26 aprile, Roma ospita la quarta edizione della Festa della Resistenza, un evento promosso dall'amministrazione comunale. Durante queste quattro giornate si svolgono diverse attività tra cui incontri culturali, dibattiti, spettacoli e concerti. La manifestazione coinvolge vari luoghi della città e si rivolge a un pubblico di diverse età, con l'obiettivo di celebrare la memoria storica attraverso momenti di partecipazione collettiva.

Dal 23 al 26 aprile, la Capitale torna a celebrare la Festa della Resistenza. L'appuntamento promosso da Roma Capitale e giunto alla sua IV edizione, si snoderà in quattro giornate, tra cultura, dibattito, partecipazione collettiva, spettacolo e musica.Il programma della Festa della ResistenzaIl. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Cento eventi alla Festa della Resistenza, al centro legame con la Costituzione(di Chiara Venuto) (ANSA) - ROMA, 10 APR - Resistenza fa rima con Costituzione. È il messaggio chiave della quarta edizione della Festa della Resistenza di Roma, prevista dal 23 al 26 aprile al Mattat ... msn.com

La polizia in festa al parco della ResistenzaUn luogo di alto valore simbolico, per la storia del Paese, ma anche della città. La polizia per celebrare il 174° anniversario dalla sua fondazione ha scelto il parco della Resistenza, i giardini del ... gazzettadasti.it

Oggi Festa della polizia al parco della Resistenza. La testimonianza di una giovane agente - facebook.com facebook