Festa di San Nicola 2026 divieti e strade chiuse a Bari | tutte le limitazioni

In occasione della festa di San Nicola, che si svolgerà dal 7 al 9 maggio, sono state adottate restrizioni alla circolazione e alla sosta nel centro cittadino. La Polizia Locale ha predisposto diverse limitazioni per permettere lo svolgimento delle celebrazioni religiose e degli eventi pubblici in programma. Le strade interessate saranno chiuse o soggette a divieti in determinati orari durante le giornate della festa.

In vista della festa patronale di San Nicola, in programma dal 7 al 9 maggio, la Polizia Locale ha predisposto una serie di limitazioni alla sosta e alla circolazione per consentire lo svolgimento degli eventi religiosi e laici previsti in città.Le prime misure scatteranno già da martedì 5 maggio.🔗 Leggi su Baritoday.it Processione di san Nicola di Bari 6 Dicembre 2025 Notizie correlate Giro dell'Appennino 2026: percorso, blocco traffico, strade chiuse e divieti. Tutte le info utiliDomenica 26 aprile 2026 si corre l'87esima edizione del Giro dell'Appennino, una classica organizzata come sempre dall'Us Pontedecimo Ciclismo con un... Leggi anche: Stramilano e cortei dell'1 Maggio: tutte le strade chiuse e i divieti a Milano Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: San Nicola 2026: Bari si prepara alla Sagra. Ecco il piano straordinario di viabilità e sosta; La Fiera del Levante sponsor dei fuochi di San Nicola: La tradizione continua; Festa di San Nicola 2026 Bari: programma e Diretta TV; Festa di San Nicola 2026 a Bari: tutti gli eventi in programma dal 26 aprile al 22 maggio. Festa di San Nicola 2026 a Bari: scattano divieti di sosta e strade chiuse dal 5 maggioBARI - In vista della Festa di San Nicola, in programma dal 7 al 9 maggio, il Comune di Bari ha predisposto un articolato piano di limitazioni alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza ... giornaledipuglia.com Maggiori controlli, ma nessun allarmismo: focus sulla festa di San Nicola a Bari al tavolo in PrefetturaUn importante aumento dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell’ordine, ma che nessuno parli di allarmismo per la Festa di San Nicola . È questo il messaggio che arriva dalla prefettura d ... trmtv.it Telesveva. . Bari “blindata” per San Nicola, più controlli in occasione della festa patronale dopo gli ultimi episodi criminali #bari #attualità #sicurezza #festa #patrono - facebook.com facebook Si è svolta la festa di San Giorgio a Palau x.com