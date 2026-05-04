Festa di San Nicola 2026 divieti e strade chiuse a Bari | tutte le limitazioni

Da baritoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della festa di San Nicola, che si svolgerà dal 7 al 9 maggio, sono state adottate restrizioni alla circolazione e alla sosta nel centro cittadino. La Polizia Locale ha predisposto diverse limitazioni per permettere lo svolgimento delle celebrazioni religiose e degli eventi pubblici in programma. Le strade interessate saranno chiuse o soggette a divieti in determinati orari durante le giornate della festa.

In vista della festa patronale di San Nicola, in programma dal 7 al 9 maggio, la Polizia Locale ha predisposto una serie di limitazioni alla sosta e alla circolazione per consentire lo svolgimento degli eventi religiosi e laici previsti in città.Le prime misure scatteranno già da martedì 5 maggio.🔗 Leggi su Baritoday.it

Processione di san Nicola di Bari 6 Dicembre 2025

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