Fermata e multata negli USA perché usa il telefono con la mano destra | ma Kathleen non ha il braccio

Notizia in breve

Una donna senza avambraccio destro è stata fermata e multata in Florida perché un agente sostiene di averla vista usare il telefono con la mano destra mentre guidava. La 36enne, che non ha il braccio destro, è stata fermata durante un controllo a Lake Worth Beach. L'agente ha contestato l’uso del cellulare, ignorando la condizione fisica della donna. La donna ha ricevuto una multa senza essere coinvolta in altri incidenti o infrazioni.