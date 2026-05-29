Fermata e multata negli USA perché usa il telefono con la mano destra | ma Kathleen non ha il braccio
Una donna senza avambraccio destro è stata fermata e multata in Florida perché un agente sostiene di averla vista usare il telefono con la mano destra mentre guidava. La 36enne, che non ha il braccio destro, è stata fermata durante un controllo a Lake Worth Beach. L'agente ha contestato l’uso del cellulare, ignorando la condizione fisica della donna. La donna ha ricevuto una multa senza essere coinvolta in altri incidenti o infrazioni.
Kathleen Thomas, 36enne nata senza avambraccio destro, è stata fermata da un agente che sosteneva di averla vista usare il cellulare con la mano destra a Lake Worth Beach, in Florida, mentre guidava. La donna ha pubblicato il video della bodycam in cui ride incredula mostrando il moncone. L'agente però non si è mostrato divertito e l'ha multata per 116 dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
When Female Driver DESTROYS Corrupt Pennsylvania State Troopers in Illegal Traffic Stop
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Storia che ha dell’incredibile ma è vera: un poliziotto in Florida ha fermato una donna, un’atleta parolimpica, perché secondo lui guidava con il cellulare nella mano destra, ehm peccato che lei non ha la mano destra! l’ha multata lo stesso Sono tutti pazzi x.com
LA DECISIONE Multata dal Velocar per passaggio col rosso, ma si era fermata prima dell’incrocio: sanzione annullata I dettagli: https://cityne.ws/8zmwm facebook
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