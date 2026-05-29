Fermata e multata negli USA perché usa il telefono con la mano destra | ma Kathleen non ha il braccio

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna senza avambraccio destro è stata fermata e multata in Florida perché un agente sostiene di averla vista usare il telefono con la mano destra mentre guidava. La 36enne, che non ha il braccio destro, è stata fermata durante un controllo a Lake Worth Beach. L'agente ha contestato l’uso del cellulare, ignorando la condizione fisica della donna. La donna ha ricevuto una multa senza essere coinvolta in altri incidenti o infrazioni.

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Kathleen Thomas, 36enne nata senza avambraccio destro, è stata fermata da un agente che sosteneva di averla vista usare il cellulare con la mano destra a Lake Worth Beach, in Florida, mentre guidava. La donna ha pubblicato il video della bodycam in cui ride incredula mostrando il moncone. L'agente però non si è mostrato divertito e l'ha multata per 116 dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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