Negli Usa si è appena celebrato il Memorial Day in onore dei caduti Ma la ricetta degli scone condivisa da Meghan Markle ha offeso gli americani

Da iodonna.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli Stati Uniti si è celebrato il Memorial Day, giornata dedicata ai caduti. Nel frattempo, Meghan Markle ha pubblicato una ricetta di scone sui social, condividendo come la sua famiglia festeggia questa ricorrenza a Montecito. La pubblicazione ha suscitato reazioni negative tra alcuni utenti americani, considerandola inappropriata rispetto alla giornata commemorativa.

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M eghan Markle non avrebbe potuto scegliere un momento meno opportuno per condividere sui social il modo in cui la sua famiglia celebra il Memorial Day a Montecito. La festività federale dedicata, nell’ultimo lunedì di maggio, ai militari caduti in guerra, è un momento di profonda riflessione che ogni anno riunisce famiglie e ricorda il sacrificio delle forze armate statunitensi nel mondo. Ma il fatto che in casa Sussex si celebri infornando teglie di soffici scones  inglesi proprio non va giù a una grossa fetta di americani. Meghan Markle e la marmellata “fatta in casa”. prodotta a 3.000 km da Montecito X Meghan Markle irrita gli americani con la sua ricetta degli scones  per il Memorial Day. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Negli Usa si è appena celebrato il Memorial Day, in onore dei caduti. Ma la ricetta degli scone condivisa da Meghan Markle ha offeso gli americani
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