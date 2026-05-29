Sepp Kuss ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, da Feltre ad Alleghe, lunga 151 chilometri. La corsa si è conclusa con uno sprint tra i favoriti, senza variazioni significative in classifica generale. Felix Gall ha dichiarato che “c’è ancora una grande giornata davanti a noi” e che Jonas Vingegaard sta già pensando al prossimo Tour. La tappa ha visto un gruppo compatto fino all’ultimo chilometro, quando Kuss ha preso il comando.

L’americano Sepp Kuss si aggiudica la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, Feltre-Alleghe (Piani di Pezzé) di 151 chilometri. L’americano parte sull’ultima salita e s’invola verso il traguardo precedendo il duo della Lidl-Trek formato da Derek Gee e Giulio Ciccone. Felix Gall, dopo una giornata vissuta all’insegna di una condotta abbastanza prudente, tenta la sortita nel finale, ma il suo tentativo viene controllato in maniera agevole da Jonas Vingegaard che controlla senza alcun tipo di fatica. Il corridore austriaco della Decathlon CMA CGM Team nella tappa di domani dovrà difendere un vantaggio superiore al minuto su Jai Hindley e Thymen Arensman. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Felix Gall: “C’è ancora una grande giornata davanti a noi. Vingegaard sta già pensando al Tour”

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