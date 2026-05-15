Felix Gall stupisce | 5° al Tour 2025 l’austriaco finisce vicinissimo a Vingegaard sul Blockhaus!

Durante la settima tappa del Giro d’Italia 2026 sul Blockhaus, Jonas Vingegaard si è imposto con una performance dominante, staccando gli avversari e vincendo la frazione. L’austriaco Felix Gall ha concluso al quinto posto, restando molto vicino allo stesso Vingegaard. La corsa ha visto il favoritismo di Vingegaard confermato, con un attacco deciso sulla salita abruzzese che ha deciso la tappa. La gara si è conclusa con un arrivo in salita che ha regalato emozioni agli appassionati presenti.

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Ci si attendeva grande spettacolo sul Blockhaus e così è stato. Il grande favorito della vigilia Jonas Vingegaard non si è fatto attendere e sulla salita abruzzese ha fatto valere tutta la sua superiorità, staccando gli avversari e trionfando nella settima tappa del Giro d’Italia 2026. Il danese vince la sua prima frazione nella Corsa Rosa e mette il primo sigillo sulla generale, ancora guidata da uno stoico Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious). La grande sorpresa del primo arrivo in salita del Giro è però Felix Gall. L’austriaco dimostra una condizione sublime sul Blockhaus, correndo con intelligenza fino alla fine e chiudendo a soli 13? dal fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Felix Gall stupisce: 5° al Tour 2025, l’austriaco finisce vicinissimo a Vingegaard sul Blockhaus! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Felix Gall, il regolarista. La top5 al Tour 2025 lo rende tra i principali papabili al podioNon è ancora una certezza, ma la sua continuità potrebbe portarlo lontano, anche molto lontano. Vingegaard farà il vuoto sul Blockhaus? Pellizzari cerca risposte, rebus EulalioUn inizio di Giro d’Italia più scoppiettante di quello che addirittura ci si aspettava.