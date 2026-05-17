Giro d’Italia show al Corno alle Scale | Vingegaard trionfa davanti a Felix Gall

Durante la nona tappa del Giro d’Italia 2026, disputata sul percorso di 184 km al Corno alle Scale, il ciclista scandinavo ha concluso la gara in 4 ore, 20 minuti e 21 secondi, conquistando la vittoria davanti a Felix Gall. La frazione si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la buona forma del vincitore. Questa affermazione rappresenta la seconda vittoria personale del corridore in questa edizione della corsa rosa. La tappa ha visto anche altri ciclisti impegnati in attacchi e tentativi di fuga.

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