Giro d’Italia show al Corno alle Scale | Vingegaard trionfa davanti a Felix Gall
Durante la nona tappa del Giro d’Italia 2026, disputata sul percorso di 184 km al Corno alle Scale, il ciclista scandinavo ha concluso la gara in 4 ore, 20 minuti e 21 secondi, conquistando la vittoria davanti a Felix Gall. La frazione si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la buona forma del vincitore. Questa affermazione rappresenta la seconda vittoria personale del corridore in questa edizione della corsa rosa. La tappa ha visto anche altri ciclisti impegnati in attacchi e tentativi di fuga.
Colpo grosso dell’alieno scandinavo, che completa i 184 km di questa 9a tappa del Giro d’Italia 2026 in 4 ore, 20 minuti e 21 secondi, regalandosi così la sua seconda gioia personale di questa edizione numero 109 della Corsa in Rosa. Dopo aver esultato sul Blockhaus alla fine della settima. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Jonas Vingegaard (TVL) wins at the Blockhaus Jonas Vingegaard (TVL) Felix Gall (DCT) Jai Hindley (RBH) #GirodItalia - Facebook facebook
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